BTech छात्र के शेयर बाजार में डूबे 26 लाख रु, CA ने बताया इनकम हुई 'जीरो', जानें पूरा मामला

Highlights बीटेक के थर्ड ईयर के छात्र के शेयर बाजार में डूबे 26 लाख रुपए हालांकि, पिछेल साल उसे 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ था सीए के मना करने के वाबजूद वह शेयर बाजार में लौटा

नई दिल्ली: चार्टर्ड अकाउंटेंट रोशन अग्रवाल ने बीटेक के थर्ड ईयर के छात्र के बारे में जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि उसने 46 लाख रुपए फ्यूचर एंड ऑप्शन के जरिए कैसे गंवा दिए। उन्होंने ये भी बताया कि लड़के ने आयकर रिटर्न तो भरा, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि लड़के को इस वर्ष 26 लाख का नुकसान हुआ और जीरो इनकम क्रिएट हुई, जिससे लगभग 20 लाख रु पिछले साल चले गए।

रोशन एंड एसोसिएट्स के मैनेजिंग पार्टनर के रोशन अग्रवाल ने खुलासा किया कि पिछले साल छात्र को एफ एंड ओ ट्रेडिंग के माध्यम से तुरंत आय का पीछा न करने की सलाह देने के बावजूद, छात्र ट्रेडिंग में लौट आया और इस साल और भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा।

Yesterday I filed one ITR of a 3rd year BTech student whose income is ZERO but loss from F&O is 26 lacs.

Last year too he had around 20lacs F&O loss. Last year I tried to convince him not to take shortcuts for quick income and leave F&O and he was convinced.