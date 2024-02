Bihar Budget 2024-25: 2.79 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा-2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, किसानों को तोहफा, जानें बड़ी बातें

Highlights 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। 2.79 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश की।

Bihar Budget 2024-25: बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद एनडीए गठबंधन ने बजट पेश किया। नीतीश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 1.2 लाख करोड़ का व्यय रखा है। दिव्यांग जन को 4 प्रतिशत शैक्षणिक आरक्षण दिया जाएगा। बिहार आईटी पॉलिसी 2024 लागू किया जाएगा। यह नीति 5 साल के लिए लागू होगी। पर्यटन को विकास कर खजाना भरा जाएगा। पर्यटन पर 10 करोड़ खर्च करने की योजना है। इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी को अमल में लाया जाएगा।

बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2.79 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। वित्त विभाग संभालने वाले चौधरी ने कहा कि राज्य ने चालू वित्त वर्ष में 10.64 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है।

STORY | Bihar govt tables Rs 2.79 lakh cr budget in assembly for 2024-25 fiscal



READ: https://t.co/7dQ1MtWN5c



VIDEO:



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz)@samrat4bjp#BiharBudgetpic.twitter.com/EmV2BOdtWl