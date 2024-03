Anganwadi workers in West Bengal 2024: लोकसभा चुनाव से पहले आशा और आंगनवाड़ी को तोहफा, वेतन में बढ़ोतरी, जानें कितना मिलेगा

Highlights अप्रैल महीने से उनका वेतन 750 रुपये बढ़ा दिया गया है। सहायिकाओं के वेतन में भी 500 रुपये की मासिक बढ़ोतरी की जाएगी। मासिक बढ़ोतरी होने पर यह राशि प्रतिमाह 6,500 रुपये हो जाएगी।

Anganwadi workers in West Bengal 2024: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आंगनवाड़ी और उनके सहायकों के वेतन में बढ़ोतरी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक पारिश्रमिक 8,250 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहायकों का मासिक पारिश्रमिक 750 रुपये बढ़ा दिया गया है और यह अगले महीने से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) श्रमिकों के लिए प्रति माह 500 रुपये की बढ़ोतरी की भी घोषणा की।

Mamata Banerjee announces hike in salaries of Anganwadi workers in West Bengal



Read @ANI Story | https://t.co/sq5DyTAjmx#anganwadiworkers#MamataBanerjee#WestBengalpic.twitter.com/57cEmdsv9a