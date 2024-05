यूपीआई, डिजिटल पेमेंट और क्रेडिट कार्ड बिजनेस में प्रवेश करेगा अडानी ग्रुप: रिपोर्ट

By मनाली रस्तोगी | Published: May 28, 2024 11:36 AM

Next

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी समूह 2022 में लॉन्च किए गए अपने उपभोक्ता ऐप अडानी वन पर सेवाएं शुरू करेगा, जब इन विकासों को अंतिम रूप दिया जाएगा।