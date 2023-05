अडानी एंटरप्राइजेज को चौथी तिमाही में हुआ दोगुना से भी ज्यादा मुनाफा, 722 करोड़ रुपये का हुआ लाभ

Highlights 31 मार्च को समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी का समेकित लाभ बढ़कर 722 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले कंपनी का मुनाफा 304 करोड़ रुपये था गौतम अडानी को 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त

मुंबई: अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को चौथी तिमाही में दोगुना से भी ज्यादा लाभ हुआ है। कंपनी की ओर से गुरुवार को कहा कि उसका तिमाही लाभ दोगुना से अधिक हो गया है, जिससे उसके प्रमुख कोयला व्यापार प्रभाग में मजबूत प्रदर्शन से मदद मिली। 31 मार्च को समाप्त चौथी तिमाही में कंपनी का समेकित लाभ बढ़कर 722 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 304 करोड़ रुपये था।

अडानी एंटरप्राइजेज के मुख्य कोयला व्यापार व्यवसाय ने ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले आय में 42% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने कहा कि तिमाही में कोयले की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस को ज्यादा वॉल्यूम और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से फायदा हुआ।

इस साल कोयले की मांग बढ़ी क्योंकि गर्मियों में बिजली की खपत में बढ़ोतरी की उम्मीद में बिजली संयंत्रों ने ईंधन का स्टॉक कर लिया था। कंपनी ने कहा कि ईबीआईटीडीए यानी उसके न्यू इंडस्ट्रीज इकोसिस्टम बिजनेस में जो उसके ग्रीन एनर्जी ऑपरेशंस को संचालित करता है, तिमाही में 23% बढ़ा। अडानी एंटरप्राइजेज ने यह भी कहा कि उसने अरबपति गौतम अडानी को पांच साल की अवधि के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया।

#4QWithCNBCTV18 | Adani Enterprises reports Q4 earnings. (#consolidated)



◼️Net profit at Rs 722.5 cr Vs Rs 304.3 cr (YoY)



◼️Revenue up 26% at Rs 31,346 cr Vs 24,866 cr (YoY)



◼️EBITDA at Rs 3,586 Vs Rs 1,264 cr (YoY)



◼️Margin 11.4% Vs 5.1% (YoY) pic.twitter.com/UlDNsPy6iK