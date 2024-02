IIM इंदौर में 100 फीसदी प्लेसमेंट, 594 छात्रों को मिला जॉब ऑफर, हाईएस्ट पैकेज ₹ 1 करोड़

Highlights IIM इंदौर ने 2022-24 बैच के लिए भर्ती अभियान में 100 प्रतिशत प्लेसमेंट दर हासिल किया प्लेसमेंट अभियान के तहत 150 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया छात्रों द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक पैकेज 25.68 लाख प्रति वर्ष है जबकि औसत सीटीसी 24.50 एलपीए है

इंदौर: भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर (आईआईएमआई) ने 2022-24 बैच के लिए भर्ती अभियान में 100 प्रतिशत प्लेसमेंट दर हासिल किया, जिसमें कुल 594 छात्रों को जॉब ऑफर प्राप्त हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि प्लेसमेंट में एक छात्र ने ₹ 1 करोड़ का पैकेज हासिल किया। इस अभियान में 150 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया।

छात्रों द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक पैकेज 25.68 लाख प्रति वर्ष (एलपीए) है जबकि औसत सीटीसी 24.50 एलपीए है। इस साल, आईआईएम इंदौर ने एक्सेंचर ऑपरेशंस, एयरटेल, बजाज कंज्यूमर केयर, सीएएमएस, डेटालिंक, ईएसएएफ बैंक, गोदरेज एंड बॉयस, एचसीएल सॉफ्टवेयर और एचडीएफसी लाइफ जैसे 50 से अधिक नए भर्तीकर्ताओं के साथ संबंध बनाए।

प्रमुख भर्तीकर्ताओं की भागीदारी के साथ परामर्श कुल प्रस्तावों का 25 प्रतिशत रहा। वित्त क्षेत्र ने 19 प्रतिशत प्रस्तावों को आकर्षित किया, जबकि बिक्री और विपणन भूमिकाओं में अन्य 19 प्रतिशत शामिल थे। इसके अतिरिक्त, बैच के 12 प्रतिशत ने आईटी/एनालिटिक्स में पद हासिल किए, और 25 प्रतिशत को विभिन्न कंपनियों से सामान्य प्रबंधन, मानव संसाधन और संचालन में प्रस्ताव प्राप्त हुए।

We take immense delight in announcing that #IIMIndore has achieved 100% completion of the Final Placements for the batch of 2022-24. The season saw the participation of 150+ recruiters rolling out offers to 594 students from PGP and IPM!

