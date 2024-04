अक्षय कुमार की 'बड़े मियां छोटे मियां' अब देखें ओटीटी पर, जानें कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी मूवी

Bade Miyan Chote Miyan on OTT: अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी वाली फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' को फैन्स का खूब प्यार मिल रहा है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही दर्शकों के मन में जगह बना ली है। छोटे मिया टाइगर और बड़े मिया अक्षय की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित, एक्शन से भरपूर यह थ्रिलर दर्शकों के लिए एक रोलरकोस्टर राइड होने का वादा करती है।

फिल्म में अलाया एफ, सोनाक्षी सिन्हा और मानुषी छिल्लर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं और यह बॉलीवुड के दो बहुचर्चित एक्शन नायकों के साथ मिलकर और कुछ वास्तविक एक्शन दृश्यों, चार्टबस्टर गानों के साथ एक रोमांचक अनुभव देने का वादा करती है। मनमोहक स्थानों और सीटी-मार संवादों पर फिल्माई गई इस फिल्म को लेकर ट्रेड में काफी उत्साह है और उम्मीद है कि यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बिजनेस करेगी। बड़े मियां छोटे मियां 11 अप्रैल 2024 को ईद के मौके पर रिलीज हो गई है।

सिनेमाघरों में रिलीज के साथ ही इसके ओटीटी पर दस्तक देने की जानकारी सामने आई है। फिल्म ने स्ट्रीमिंग प्रमुख नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी की है और हम इस प्लेटफॉर्म पर फिल्म को डिजिटल रूप से स्ट्रीम कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर कुछ समय बाद दर्शक फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि, कब और किस दिन रिलीज होगी इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। लेकिन यह नेटफ्लिक्स पर आने के लिए तैयार है।

Deadly action with double the fun!#BadeMiyanChoteMiyan are all yours! 🤜🤛

