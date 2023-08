सोशल मीडिया पर छलका विवेक अग्निहोत्री का दर्द, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights विवेक अग्निहोत्री ने बुधवार को बिना किसी का नाम लिए पोस्ट साझा किया है। विवेक की पोस्ट कला निर्देशक नितिन देसाई की कथित आत्महत्या से मौत के कुछ घंटों बाद आई। विवेक ने लिखा कि आपने स्वयं में निवेश किया है, इसलिए आपके पास केवल आप ही हैं।

मुंबई: विवेक अग्निहोत्री ने बुधवार को बिना किसी का नाम लिए पोस्ट साझा किया है। विवेक की पोस्ट कला निर्देशक नितिन देसाई की कथित आत्महत्या से मौत के कुछ घंटों बाद आई। विवेक ने ट्वीट करते हुए लिखा, "यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, अंत में आप केवल हारे हुए व्यक्ति ही होते हैं। अंततः सब कुछ आपके आसपास है लेकिन आपके साथ कुछ भी नहीं। आपके लिए। आपके द्वारा।"

उन्होंने आगे लिखा, "सब कुछ तेजी से आता है...प्रसिद्धि, महिमा, पैसा, प्रशंसक, चापलूस...कवर, रिबन, महिलाएं, मामले...वह सब कुछ जिसे आप सफलता के साथ जोड़ सकते हैं, आपको यहां मिलता है। साथ ही बॉलीवुड आपको किसी भी तरह के नैतिक या नैतिक दबाव से मुक्त करता है। आप हत्या, आतंकवाद, बलात्कार या नशे में गाड़ी चलाने से बच सकते हैं।"

विवेक अग्निहोत्री ने ये भी लिखा, "एक बार पैसा आता है तो बरसता है। आप हमेशा मध्यम वर्ग के रहे हैं। आप नहीं जानते कि इस पैसे का क्या करें। आप बड़ा निवेश करें। क्योंकि जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, वही आपको ऐसा करने की सलाह देते हैं। ये बात कोई नहीं बताता कि इस बुरी दुनिया में कभी किसी पर भरोसा मत करना। धीरे-धीरे नई पीढ़ी आती है।"

