आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, द केरला स्टोरी की टीम को विवेक अग्निहोत्री ने दी 'बुरी खबर'- अकल्पनीय नफरत, घुटन महसूस करेंगे

The Kerala Story: फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' की टीम को लेकर ट्वीट में कहा कि इसके निर्माता विपुल शाह, निर्देशक सुदीप्तो सेन और अभिनेता अदा शर्मा का जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। शनिवार को ट्विटर पर विवेक ने एक लंबा नोट लिखा। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता-निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने चेतावनी दी कि वे 'अकल्पनीय घृणा प्राप्त करेंगे, घुटन महसूस करेंगे, भ्रमित होंगे और निराश होंगे'

विवेक ने ट्वीट में लिखा, यदि सिनेमा आपके धर्म के मार्ग का पालन करने का एक माध्यम है, तो कभी रुकें नहीं। भारतीय कहानीकारों के समुदाय को बढ़ने दें। नए, युवा प्रतिभाशाली, भारतीय कहानीकारों की मदद करें। फिल्ममेकर ने कहा कि मैं यह सुनकर भी बड़ा हुआ हूं कि सिनेमा समाज की सच्चाई को दर्शाता है। मुझे बताया गया था कि सिनेमा को पुराने देवाताओं को नष्ट करना चाहिए और नए भगवानों का निर्माण करना चाहिए।

CINEMA AND INDIC RENNIASANCE:#TheKeralaStory



I grew up listening to great filmmakers and cinema critics that the only purpose of art is to provoke people into questioning their own beliefs and biases.



I also grew up listening that cinema reflects the reality of a society.



I…