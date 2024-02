मुंबई थाने पहुंची विद्या बालन, अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज कराई FIR; जानें क्या है मामला?

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने अपने नाम पर लोगों से ठगी करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभिनेत्री ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में फर्जी ईमेल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और व्हाट्सएप अकाउंट बनाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करने पर ऐतराज जताते हुए शिकायत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि अज्ञात आरोपी ने कथित तौर पर काम के अवसर की पेशकश की आड़ में धन की मांग करते हुए, मनोरंजन क्षेत्र के व्यक्तियों को निशाना बना रहा है।

विद्या बालन को धोखाधड़ी के बारे में पता चलने और खार पुलिस से संपर्क करने के बाद 19 फरवरी को मामला दर्ज किया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने विद्या बालन के नाम पर एक फर्जी ई-मेल आईडी और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट बनाया था। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर इन खातों का इस्तेमाल मनोरंजन उद्योग में व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए किया, और काम के अवसर प्रदान करने का दावा करके उनसे पैसे मांगे।

