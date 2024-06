VIDEO: सोशल मीडिया पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वीडियो वायरल, राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप, भड़के यूजर्स

Highlights मानहानि केस के बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वायरल वीडियो में हम देख सकते हैं कि नवाजुद्दीन राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं जबकि उनके साथ खड़े सभी लोग राष्ट्रगान गाकर उसका सम्मान कर रहे हैं

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सोमवार को ट्विटर (अब एक्स) पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन, क्यों? अभिनेता सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो के वायरल होने के बाद ट्रेंड कर रहे हैं। चौंकाने वाले वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया, जिससे लोग हैरान हो गए कि वह राष्ट्रगान का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में ऐसा क्या हुआ जिससे प्रशंसक भी हैरान हो गए? हाल ही में, नवाजुद्दीन 'गुल्लक' और 'पंचायत' सुनीता राजवार द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए 2 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे के कारण चर्चा में रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। मानहानि के मामले के बारे में जानने के साथ ही, आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं।

मानहानि केस के बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हम देख सकते हैं कि नवाजुद्दीन राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं, जबकि उनके साथ खड़े सभी लोग राष्ट्रगान गाकर उसका सम्मान कर रहे हैं। फिल्मी मंत्रा मीडिया ने अपने इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, "शॉकिंग वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी राष्ट्रगान नहीं गाते हुए नजर आए।" यही वजह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को राष्ट्रगान गाने से मना करने पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जब नवाजुद्दीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे राष्ट्रगान नहीं गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक प्रशंसक ने ट्विटर पर लिखा, "क्यों @Nawazuddin_S? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपका बहुत सम्मान करता हूँ!"

एक अन्य ने अभिनेता को लताड़ते हुए कहा, "शर्म आनी चाहिए @Nawazuddin_S." एक उपयोगकर्ता ने ट्वीट किया, "राष्ट्रगान गाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमें हमेशा अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए." एक अन्य ने लिखा, "@Nawazuddin_S इस पर आपका क्या जवाब है?"

