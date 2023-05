The Kerala Story Box Office Collection Day 1: विवादों के बीच 'द केरल स्टोरी' ने पहले दिन की 8 करोड़ की कमाई

Highlights विवादों में घिरी फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 8 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। फिल्म का लेखन और निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है। द केरल स्टोरी में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी मुख्य भूमिका में हैं।

नई दिल्ली: विवादों में घिरी फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 8 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म का लेखन और निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है। द केरल स्टोरी में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी मुख्य भूमिका में हैं।

निर्माताओं के अनुसार, द केरल स्टोरी केरल में लगभग 32,000 महिलाओं के लापता होने की कहानी को दर्शाती है, जिनका धर्मांतरण किया जाता है, और भारत और दुनिया में आतंकी मिशनों में तैनात की जाती हैं। फिल्म विश्लेषक तरण आदर्श ने शनिवार को ट्वीट करते हुए बताया कि फिल्म ने शुक्रवार को भारत में 8 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। बता दें कि सबसे पहले फिल्म अपने ट्रेलर की वजह से चर्चा का विषय बनी थी।

#TheKeralaStory hits the ball out of the stadium 🔥🔥🔥… Takes a SMASHING START… Evening + night shows witness solid occupancy… The Day 1 numbers are an EYE-OPENER for the entire industry… TERRIFIC weekend assured… Fri ₹ 8.03 cr. #India biz. #Boxofficepic.twitter.com/8dylt50Hcj