दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023: द कश्मीर फाइल्स ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, जानें किसे मिला कौन सा अवॉर्ड

Highlights द कश्मीर फाइल्स 2022 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म में 1990 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को दर्शाया गया है। फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी ने अभिनय किया था।

मुंबई: पिछले साल रिलीज हुई विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित 'द कश्मीर फाइल्स' लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में 'द कश्मीर फाइल्स' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवॉर्ड अपने नाम किया।

अग्निहोत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "बड़ी घोषणा: दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में द कश्मीर फाइल्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार आतंकवाद के सभी पीड़ितों और भारत के सभी लोगों को समर्पित है।"

ANNOUNCEMENT:#TheKashmirFiles wins the ‘Best Film’ award at #DadaSahebPhalkeAwards2023.

“This award is dedicated to all the victims of terrorism and to all the people of India for your blessings.” pic.twitter.com/MdwikOiL44