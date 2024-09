The Great Indian Kapil Show: कपिल शर्मा के साथ पूरी स्टारकास्ट पहुंची अटारी-वाघा बॉर्डर, रिट्रीट सेरेमनी देखी, वीडियो आया सामने

Highlights The Great Indian Kapil Show की स्टारकास्ट पहुंची अटारी-वाघा बॉर्डर नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन 21 सितंबर से शुरू होने वाला है कपिल शर्मा ने प्रशंसकों से मिले जबरदस्त प्यार और उत्साह के लिए आभार व्यक्त किया

The Great Indian Kapil Show on Netflix:नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन 21 सितंबर से शुरू होने वाला है। शो की स्टारकॉस्ट इसके प्रमोशन में व्यस्त है। इसी क्रम में कपिल शर्मा समेत सभी सितारे अटारी-वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी देखने पहुंचे। कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, राजीव ठाकुर और अर्चना पूरन सिंह ने इस शानदार समारोह को देखा।

इस मौके पर समारोह देखने आए दर्शकों में भी उत्साह देखा गया। कपिल शर्मा ने प्रशंसकों से मिले जबरदस्त प्यार और उत्साह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस ऊर्जा ने उन्हें फिर से 18 साल के युवा जैसा महसूस कराया है। कपिल ने कहा कि "आज इतना जोश देख के ऐसा लग रहा है कि दोबारा 18 साल के हो गए हम लोग। ऐसे वह आप लोग अपना प्यार बनाये रखें। और ये जो महौल है वो अदभुत है। शुक्रिया आप सब के प्यार के लिए।"

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2

आगामी सीज़न में क्रिकेटर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह के साथ-साथ अभिनेता आलिया भट्ट, वेदांग रैना, सैफ अली खान, जान्हवी कपूर, जूनियर एनटीआर, करण जौहर, महीप कपूर, सीमा सजदेह, नीलम कोठारी, भावना पांडे मेहमान के रूप में दिखेंगे। शो का पहला सीज़न इस साल मार्च में शुरू हुआ और इसमें विक्की कौशल, एड शीरन, आमिर खान और रणबीर कपूर सहित कई हस्तियां शामिल थीं।

दूसरे सीज़न में कपिल के अलावा सुनील ग्रोवर, अर्चना पूरन सिंह, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और राजीव ठाकुर नज़र आएंगे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीज़न 2 का प्रीमियर 21 सितंबर को होगा, जिसमें हर शनिवार रात 8:00 बजे एक नया एपिसोड आएगा।

Netflix India’s The Great Indian Kapil Show salutes our BSF Jawans!🇮🇳 The team arrives at the Attari-Wagah Border to celebrate their unwavering spirit#TheGreatIndianKapilShowOnNetflix@netflix_in@kapilsharma@whosunilgrover@krushna30#KikuSharda#Archanapuransingh#RajivThakurpic.twitter.com/ZXNUySqSFu