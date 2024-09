पहले दिन 43 करोड़... थलपति विजय की फिल्म GOAT ने रचा इतिहास, यहां देखें आंकड़े

Highlights GOAT Box Office: थलपति विजय की फिल्म GOAT का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन Thalapathy Vijay GOAT Earns Rs 43 crore: रिलीज के पहले दिन ही 43 करोड़ की कमाई The Greatest of All Time: विजय की फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' मूवी कलेक्शन

GOAT Box Office Collection Day 1: साउथ के सुपरस्टार विजय की फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (GOAT) ने रिलीज के पहले दिन ही 43 करोड़ की कमाई करके सभी को चौंका दिया है, बॉक्स ऑफिस पर विजय की फिल्म की ऐसे धमाकेदार शुरुआत देख बाकी फिल्म मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है, बॉक्स ऑफिस पर शो हाउसफुल जा रहे हैं। फिल्म में आप को विजय डबल रोल में नजर आने वाले हैं जैसा की आपने ट्रेलर और पोस्टर में देखा होगा, फिल्म में विजय दोहरे किरदार में पिता और पुत्र के रूप में नजर आएंगे।

And here we goooo - A GOATed start from Kerala reporting lads🗽🔥! pic.twitter.com/Qxv5RNBX7P — Fayas.naxiim🐿️ (@__faaaz__) September 4, 2024

वीडियो में आप देखेंगे की कैसे विजय के फैंस ने उनका बड़ा कटआउट लगाया है और पटाखे जलाकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, विजय की फिल्म को भारत में तमिल। तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया गया है, इससे पहले विजय की फिल्म लियो ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 63 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

ANNE VARAR VAZHI VIDU 🔥🔥 #ThalapathyThiruvizha starts from Tomorrow #GOATReleasePromo ( Last update ❤️❤️ ) pic.twitter.com/KXLLLnKAKb — Archana Kalpathi (@archanakalpathi) September 4, 2024

सैकनिल्क के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म अभी तक 48.07 करोड़ की कमाई कर चुकी है, अपकमिंग वीकेंड पर फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' अच्छी कमाई कर सकती है और 100 या 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं कुछ फैंस का ये मानना है की ये फिल्म विजय की आखरी फिल्म हो सकती है क्यों की इसके बाद विजय राजनीति में कदम रखेंगे।

English summary :

The GOAT Box Office Collection Day 1 Actor vijay Goat Movie Earned 43 Crore in opening day

Web Title: The GOAT Box Office Collection Day 1 Actor vijay Goat Movie Earned 43 Crore in opening day