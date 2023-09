Thank You For Coming: भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म 'थैंक्यू फॉर कमिंग' का ट्रेलर आउट, जबरदस्त कॉमेडी के साथ परफेक्ट पार्टनर की तलाश करती दिखेंगी एक्ट्रेस

Highlights थैंक्यू फॉर कमिंग का ट्रेलर हुआ रिलीज थैंक्यू फॉर कमिंग भूमि पेडनेकर और गर्ल्स गैंग की फिल्म है फिल्म का निर्माण रिया कपूर ने किया है

Thank You For Coming: भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग का ट्रेलर बुधवार को जारी किया गया। ट्रेलर आउट के साथ ही सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है।

आज भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, 'यह राजकुमारी की परी कथा है सबसे हटके! 6 अक्टूबर 2023 को थैंक यू फॉर कमिंग देखने के लिए सिनेमाघरों में आना न भूलें।'

गौरतलब है कि एक्टर अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर ने फिल्म का निर्माण किया है जिसमें शहनाज गिल, कुशा कपिला, डॉली सिंह और शिबानी बेदी भी हैं।

फिल्म के ट्रेलर से ही, हम बता सकते हैं कि यह एक बड़ा फैशन उत्सव होने जा रहा है और इसमें लड़कियों के बारे में बहुत सारी बातें होने वाली हैं।

ट्रेलर में दिखाया गया है कि भूमि और उसकी गर्ल गैंग शेहनाज़, डॉली और शिबानी उसके जटिल यौन जीवन को आगे बढ़ाती हैं, जबकि कुशा, उसकी कट्टर दुश्मन उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। ट्रेलर में दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर भी नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह फिल्म में भूमि पेडनेकर के चाहने वालों में से एक के रूप में नजर आएंगे।

फैन्स ने ट्रेलर पर दी प्रतिक्रिया

एक शख्स ने ट्रेलर पर कमेंट करते हुए लिखा, "इसका इंतजार कर रहा हूं।" एक अन्य ने कहा, "सभी लड़कियाँ अच्छी लग रही हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत मज़ा किया।" एक व्यक्ति ने यह भी लिखा, "इस चिक फ्लिक को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।"

थैंक यू फॉर कमिंग के बारे में

थैंक यू फॉर कमिंग का निर्देशन रिया के पति, फिल्म निर्माता करण बुलानी ने किया है। फिल्म का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ) 2023 में होगा।

पिछले महीने, भूमि पेडनेकर ने पोस्टरों की एक श्रृंखला के साथ अपनी फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग का अनावरण किया था, जिसमें वह शहनाज गिल, कुशा कपिला, डॉली सिंह और शिबानी बेदी के साथ थीं।

