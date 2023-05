तेलुगु कोरियोग्राफर चैतन्य ने की आत्महत्या, मौत से पहले दिल दहला देने वाले आखिरी वीडियो में कहा- 'मैंने कई लोगों को परेशान किया'

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के युवा कोरियोग्राफर चैतन्य ने आत्महत्या कर ली है। बेहद लोकप्रिय तेलुगु डांस शो 'धी' (Dhee) के बाद बेहद लोकप्रिय हुए चैतन्य ने 30 अप्रैल को पहले एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया और नेल्लोर में आत्महत्या कर ली। स्थानीय मीडिया रिपोरट्स में कहा गया है कि चैतन्य ने कर्ज लिया था और चूंकि वह उन्हें चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लेकर बेहद दबाव महसूस कर रहे थे।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार नेल्लोर क्लब में आत्महत्या करने से पहले चैतन्य ने अपने अंतिम वीडियो संदेश में कहा, 'मेरी माँ, पिताजी और बहन ने मुझे किसी भी समस्या का सामना कराये बिना मेरी अच्छी देखभाल की। ​​मैं अपने सभी दोस्तों से माफी मांगता हूं। मैंने बहुत से लोगों को परेशान किया, और सभी से माफ़ी चाहता हूँ। पैसे के मामले में मैंने अपनी अच्छाई खो दी। सिर्फ कर्ज लेना ही नहीं, बल्कि उन्हें चुकाने की क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। फ़िलहाल, मैं नेल्लोर में हूँ, और यह मेरा आखिरी दिन है। मैं अपने लोन से जुड़ी समस्याओं को सहन नहीं कर सकता।'

चैतन्य के निधन की खबर सामने आने के बाद इस शो के प्रशंसकों ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया के जरिए युवा कोरियोग्राफर को याद किया।

@etvteluguindia Dhee show Chaitanya master suicide, This news is shocking to us all.

I’m watching Dhee show every week from years and you became our family member,

Indku anna elanti decision teskunav, nitho patu mi family members ki and maku nuvu lev ani badha migelchav 😭😭 pic.twitter.com/HPRmuyKBLU