Sushmita Sen-Lalit Modi: रोहमन शॉल से ब्रेकअप के बाद ललित मोदी से डेट कर रहीं सुष्मिता सेन, आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा...

Sushmita Sen-Lalit Modi: लगता है पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को फिर मिल गया प्यार! 46 वर्षीय अभिनेता अब व्यवसायी और आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के साथ रिश्ते में हैं। ललित मोदी ने उनके डेटिंग के बारे में घोषणा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और अभिनेत्री को अपना "बेटर हाफ" कहा।

आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी अभिनेत्री सुष्मिता सेन संग डेट कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि सिर्फ स्पष्टता के लिए-हमने शादी नहीं की है, बस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शादी भी एक दिन हो जाएगी। उन्होंने अपने ट्विटर पर तस्वीरों का एक हिंडोला भी साझा किया। एक तस्वीर में, दोनों को समुद्र के नीले पानी के बीच एक-दूसरे को देख रहे हैं।

"Just for clarity. Not married - just dating each other. That too it will happen one day," Lalit Modi posts a second tweet. pic.twitter.com/0uA5Dj0CJx