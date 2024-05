सोनम कपूर ने रोमांटिक नोट के साथ पति को विश की वेडिंग एनिवर्सरी, बेटे वायु संग शेयर की परफेक्ट फैमिली पिक्चर

By अंजली चौहान | Published: May 8, 2024 11:01 AM

Sonam Kapoor Anniversary: सोनम कपूर, जो अपने पति आनंद आहूजा के साथ अपनी 6वीं शादी की सालगिरह मना रही हैं, ने सोशल मीडिया पर एक विशेष पोस्ट साझा की जिसमें उनके बेटे वायु भी शामिल थे।