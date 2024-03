Showtime Twitter Review: फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर के पीछे छुपी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश कर रही 'शोटाइम', इमरान हाशमी की वेबसीरीज को ट्विटर पर मिला जबरदस्त रिव्यू

Showtime Twitter Review: बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी की वेब सीरीज शोटाइम आज ओटीटी पर रिलीज हुई है। करण जौहार समर्थित मिहिर देसाई और अर्चित कुमार द्वारा निर्देशित शोटाइम फिल्म इंडस्ट्री के उस सच को को दिखा रही है जिसकी चर्चा खुलकर सोशल मीडिया पर होती है। ग्लैमर से भरी इंडस्ट्री के पीछे की गॉसिप के स्टारडम के जाल को दिखा रहा है। फिल्म के जरिए बॉलीवुड की खराब छवि को बदलने का प्रयास किया गया है जिसे दर्शकों का प्यार मिल रहा।

फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इमरान हाशमी, महिमा मकवाना, मौनी रॉय, नसीरुद्दीन शाह, राजीव खंडेलवाल, श्रिया सरन, विशाल वशिष्ठ, विजय राज और अन्य की बहुप्रतीक्षित श्रृंखला शोटाइम डिज्नी+हॉटस्टार पर रिलीज हुई और अब प्रशंसक अपने एक्स के पास पहुंच गए हैं।

Insider aur outsider ka yeh khel hota hai ab shuru. Lights! Camera! It's Showtime! #HotstarSpecials #Showtime , now streaming only on @DisneyPlusHS Watch now: https://t.co/8k2149e5ek #ShowtimeOnHotstar pic.twitter.com/ZdOGhXvTBN

फैन्स ने ट्विटर का सहारा लेते हुए अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। एक यूजर ने शो के साथ-साथ इमरान हाशमी की भी जमकर तारीफ की और लिखा, “अभी #Showtime देखा और मुझे कहना होगा कि इसने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इमरान हाशमी ने रघु खन्ना की भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से अवश्य देखना चाहिए,'' और 100 इमोजी और एक फायर इमोजी जोड़ा।

Just watched #Showtime and I must say it did not disappoint at all. Emraan Hashmi nailed it as Raghu Khanna. Definitely a must watch. 💯🔥