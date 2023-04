कश्मीर पहुंचे शाहरुख खान, कई साल पहले की थी 'जब तक है जान' की शूटिंग

Highlights बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'डंकी' की शूटिंग आरम्भ कर दी है। इससे पहले वे 'जब तक है जान' की शूटिंग के लिए कश्मीर आए थे। फिल्म पर काम करने के लिए वे कश्मीर पहुंचे हैं।

जम्मू: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'डंकी' की शूटिंग आरम्भ कर दी है। इससे पहले वे 'जब तक है जान' की शूटिंग के लिए कश्मीर आए थे। फिल्म पर काम करने के लिए वे कश्मीर पहुंचे हैं। कश्मीर में शाहरुख का बेहतरीन स्वागत हुआ है। उनके आने पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया गया। साथ ही शॉल भी गिफ्ट किया गया। कश्मीर के सोनामर्ग में शाहरुख 'डंकी' की शूटिंग करेंगे।

सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो भी वायरल हो गए हैं। इनमें सुपरस्टार को ब्लैक आउटफिट पहने देखा जा सकता है। एक वीडियो में शाहरुख अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। उनके गले में ब्राउन रंग का शॉल है। दूसरे वीडियो में शाहरुख खान को अपनी कार से उतरते देखा जा सकता है। बाहर आते ही उनके गले में शॉल डाली जाती है। फिर उन्हें ढेरों फूल दिए जाते हैं।

Shah Rukh Khan spotted entering the hotel in Sonamarg 👑 pic.twitter.com/CL7CBwsv9d

शाहरुख इस समय 'डंकी' की शूटिंग कर रहे हैं। किंग खान कश्मीर में 'डंकी' के एक गाने के सीक्वेंस की शूटिंग करेंगे। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हर तरफ से लाइक और कमेंट्स की झड़ी लग गई है। जहां उनके एक फैन ने लिखा: 'वी लव यू सर', वहीं दूसरे ने लिखा, 'आपका तो जलवा ही अलग है।' सुपरस्टार कई सालों के बाद यहां अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं।

Latest: #ShahRukhKhan Sonemarg Kashmir For Dunki Shoot 🔥@iamsrk welcome to Kashmir Khan Sahab 🙏❤pic.twitter.com/2TZKVI447u