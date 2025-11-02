Shahrukh Khan Birthday: आज हैं शाहरुख खान का बर्थडे, टीवी से शुरु किया करियर और बन गए बॉलीवुड के बादशाह, जानिए

November 2, 2025

Shahrukh Khan Birthday: शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रशंसकों और सहकर्मियों ने सोशल मीडिया पर 'किंग खान' को हार्दिक शुभकामनाओं से भर दिया है।

Shahrukh Khan Birthday: साल के 11वें महीने का दूसरा दिन इतिहास में बॉलीवुड के ‘रोमांस किंग’ माने जाने वाले शाहरुख खान के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। दो नवंबर 1965 को दिल्ली में जन्मे शाहरुख ने टेलीविजन पर धारावाहिकों के जरिए अपनी पहचान बनाने के बाद फिल्मों का रुख किया और रूपहले पर्दे पर ‘‘दीवाना’’ उनकी पहली फिल्म थी। शाहरुख खान तीन दशक से भी अधिक समय से हिन्दी सिनेमा के हरदिलअजीज अभिनेताओं में शुमार हैं।

देश-दुनिया के इतिहास में दो नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-

1833: समाज सुधारक और होम्‍योपैथी को बढ़ावा देने वाले महेंद्रलाल सरकार का जन्‍म।

1834: भारतीय मजदूरों को लेकर एटलस नाम का जहाज मॉरिशस पहुंचा। इस दिन को मॉरिशस में अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1917 : ब्रिटेन ने बालफॉर घोषणापत्र जारी किया। इसके जरिए फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक गृह प्रदेश बसाने की सहमति दी गई।

1936 : ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला टेलीविजन चैनल शुरू किया, जो दुनिया की पहली नियमित टेलीविजन सेवा थी।

1949 : हॉलैंड और इंडोनेशिया ने हेग समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि इंडोनेशिया की आजादी की घोषणा करने को लेकर पैदा हुए विवाद को समाप्त किया जा सके।

1950 : लेखक जॉर्ज बर्नाड शॉ का 94 वर्ष की आयु में निधन। आज ही के दिन भारत में बनाया गया था वाष्प इंजन। यह चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया था।

1976: जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति बने।

उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

1965 : अभिनेता शाहरुख खान का जन्मदिन।

1986: बेरूत में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिक डेविड जैकबसन को सत्रह माह बाद रिहा किया गया।

2020: काबुल विश्वविद्यालय पर बंदूकधारियों के हमले में 25 लोग हताहत हुए।

2020: प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की भारतीय मूल की पहली मंत्री बनीं।

2024: केमी बेडेनॉच ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी का नेतृत्व संभालने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं। 

