मुंबई एयरपोर्ट में शाहरुख खान के बॉडीगार्ड को कस्टम विभाग ने रोका, जानें पूरा मामला

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बॉडीगार्ड को सीमा शुल्क अधिकारियों ने शनिवार तड़के मुंबई हवाईअड्डे पर रोक लिया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह को 12 नवंबर की सुबह हवाई अड्डे पर उनके सामान के साथ रोक लिया गया। दरअसल, सीमा शुल्क अधिकारियों ने लग्जरी किंग खान के बॉडीगार्ड को कीमती उत्पादों के लिए शुल्क भुगतान को लेकर रोका गया।

जिसके बाद कस्टम विभाग के अधिकारियों ने रवि सिंह के सामान की जांच की, जिसमें शानदार घड़ियों के खाली कवर दिखाई दिया। तलाशी के दौरान, एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) के अधिकारियों को 2 शानदार वॉच केस और चार अन्य वॉच कवर भी मिले। सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार के अंगरक्षक को जाने दिया गया।

शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा ददलानी दुबई से करीब 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पहले ही निकल चुके थे। उन्हें अधिकारियों ने हिरासत में नहीं लिया। लेकिन उनके बॉडीगार्ड को कस्टम ऑफिसर ने रोक लिया।

शाहरुख खान शुक्रवार को यूएई के शारजाह में थे, क्योंकि उन्हें शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 में इंटरनेशनल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चर के रूप में उनके योगदान के लिए ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

Bollywood star Shah Rukh Khan inspired the audience with his speech. He spoke about the fact that the word, and events such as the SIBF, are the cornerstones on which bridges that connect the cultures of the world will be built.⠀

