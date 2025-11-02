Shah Rukh Khan’s 60th Birthday: आज 2 नवंबर को 60 साल के हुए शाहरुख खान, फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखा था...
By संदीप दाहिमा | Updated: November 2, 2025 07:00 IST2025-11-02T07:00:59+5:302025-11-02T07:00:59+5:30
2 नवंबर बॉलीवुड के ‘रोमांस किंग’ माने जाने वाले शाहरुख खान के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। आज शाहरुख खान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं।
साल के 11वें महीने का दूसरा दिन इतिहास में बॉलीवुड के ‘रोमांस किंग’ माने जाने वाले शाहरुख खान के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। दो नवंबर 1965 को दिल्ली में जन्मे शाहरुख ने टेलीविजन पर धारावाहिकों के जरिए अपनी पहचान बनाने के बाद फिल्मों का रुख किया और रूपहले पर्दे पर ‘‘दीवाना’’ उनकी पहली फिल्म थी। शाहरुख खान तीन दशक से भी अधिक समय से हिन्दी सिनेमा के हरदिलअजीज अभिनेताओं में शुमार हैं।
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने फैंस के बीच अपनी एक्टिंग और फिल्मों से अलग ही जगह बना ली है। शाहरुख खान ने बॉलीवुड में रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा सभी तरह की फ़िल्में की हैं। एक्टर के 60वें जन्मदिन पर आप उनकी हिट फ़िल्में देखकर इस दिन को खास बना सकते हैं जैसे, कभी हां कभी ना, दिल से, देवदास, मैं हूं ना, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और जवान।