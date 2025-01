Saif Ali Khan Stabbing: सैफ के हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने कसी कमर, 20 टीमें कर रही तलाश; CCTV की जांच

Saif Ali Khan Stabbing: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला होने के बाद से मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में है। देर रात सैफ के घर में एक चोर का घुसना और उन पर चाकू से हमला करना, बड़े सवाल खड़ा करता है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

मुंबई पुलिस ने हमलावर का पता लगाने के लिए 20 टीमें बनाई हैं, जिसने गुरुवार सुबह अभिनेता के घर में घुसकर उन पर हमला किया था।

पीटीआई के अनुसार, पुलिस आरोपी का पता लगाने के लिए अपने मुखबिरों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, अधिकारियों ने कहा।

पुलिस ने आगे कहा कि टीमें सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं, जिसमें अभिनेता को चाकू मारने के बाद संदिग्ध के भागने की तस्वीरें कैद हुई हैं। कैमरे की फुटेज में एक युवक इमारत की सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने भूरे रंग की कॉलर वाली टी-शर्ट और लाल दुपट्टा (संभवतः 'गमछा') पहना हुआ है।

#WATCH | Mumbai | Visuals from outside Lilavati Hospital where actor Saif Ali Khan is admitted after he sustained injuries following an attack on him, yesterday pic.twitter.com/yamZLjSz3K