Saif Ali Khan Attack: 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से छुट्टी?, सैफ अली खान को कई जगह चोट

Saif Ali Khan Attack: मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में एक घुसपैठिए के हमले में घायल हुए अभिनेता सैफ अली खान को घटना के पांच दिन बाद मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घुसपैठिए ने 15 जनवरी की रात को अभिनेता (54) पर कई बार चाकू से वार किया था। उन्हें कई जगह चोट आई थी, जिसके कारण अस्पताल में उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी। चिकित्सकों ने पहले कहा था कि खान के शरीर पर तीन जगह जख्म थे। इनमें हाथ पर दो और गर्दन के दाहिने हिस्से पर उन्हें एक चोट आई थी और सबसे गहरा जख्म उनकी पीठ पर था, जो रीढ़ की हड्डी में था।

#WATCH | Actor Kareena Kapoor leaves from the residence of her husband and actor Saif Ali Khan.#SaifAliKhan is likely to be released shortly from Lilavati Hospital in Mumbai where he was admitted following an attack in the early morning of January 16. pic.twitter.com/cW66ZgoVQb— ANI (@ANI) January 21, 2025