आरआरआर का हॉलीवुड में बजा डंका; एचसीए पुरस्कारों में चार किए अपने नाम, एसएस राजामौली का देखें भाषण

Highlights फिल्म आरआरआर को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में मिले चार पुरस्कार साउथ सिनेमा की इस फिल्म ने बॉलीवुड समेत हॉलीवुड में भी अपना परचम लहराया है फिल्म में राम चरण और जूनियर एनटीआर मुख्य किरदार में हैं

मुंबई: फिल्मकार एस.एस. राजमौली की फिल्म “आरआरआर” को एचसीए फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म समेत चार पुरस्कारों से नवाजा गया। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन (एचसीए) ने शुक्रवार रात लॉस एंजिलिस के बेवर्ली विलशायर में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया था।

फिल्म को सर्वश्रेष्ठ स्टंट के अलावा ऑस्कर के लिए नामित होने वाले गाने “नाटू नाटू” के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार भी मिला। राजमौली ने सर्वश्रेष्ठ स्टंट पुरस्कार ग्रहण किया। अपने संबोधन में फिल्मकार ने फिल्म की टीम की प्रशंसा की।

निर्देशक ने कहा, “पूरी फिल्म में असंख्य एक्शन शॉट्स में से मुश्किल से 2-3 शॉट ऐसे थे, जहां हमने बॉडी डबल्स (स्टंटमैन) का इस्तेमाल किया। हर स्टंट अभिनेताओं ने किया। वे कमाल के लोग हैं।” राजमौली ने कहा, “यह फिल्म पूरी टीम का संयुक्त प्रयास थी। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। हमने इस फिल्म को बनाने के लिए 320 दिन कड़ी मेहनत की।”

