WHO WAS Rohit Bal: कौन थे रोहित बल?, श्रीनगर में जन्म और दुनिया में कायम किया जलवा!

RIP WHO WAS Rohit Bal passes away: भारतीय फैशन को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले और देश के, हॉलीवुड और अन्य जगहों की मशहूर हस्तियों के लिए कपड़े डिजाइन करने वाले रोहित बल का शुक्रवार रात को दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे। अपने काम और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मशहूर डिजाइनर और अपने दोस्तों में गुड्डा के नाम से चर्चित बल ने पिछले महीने ही अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई थी। बल का जन्म 1961 में श्रीनगर में हुआ था।

RIP Rohit Bal. Gone too soon.

A king among designers. A prince among men. He had been famous for over three decades. But he never stopped being a regular guy, always ready with a laugh,always a friend first & a creative genius second.

The world is a poorer place without him pic.twitter.com/TIhiaHyUbt — vir sanghvi (@virsanghvi) November 1, 2024

Heartbroken to say goodbye to an incredible friend. You brought so much light, laughter, and kindness into the lives of everyone around you. I’m grateful for every moment we shared, every laugh, every conversation. You’ll be missed beyond words, but your spirit will live on in… pic.twitter.com/uH1L2Z73i0— Gautam Singhania (@SinghaniaGautam) November 1, 2024

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बल ने ​​1990 में अपना खुद का फैशन डिजाइन कपड़े पेश करने से पहले अपने भाई की एक्सपोर्ट कंपनी के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने पुरुषों के पारंपरिक डिजाइनर कपड़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बल ने हथकरघा से बने कपड़ों को उच्च फैशन में लाने के लिए खादी ग्रामोद्योग के साथ भी सहयोग किया।

खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने ‘लैक्मे फैशन वीक एक्स एफडीसीआई 2024’ के ग्रैंड फिनाले में रैंप पर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। बल दिल्ली के इंपीरियल होटल में अपना कलेक्शन ‘कायनात: ए ब्लूम इन द यूनिवर्स’ पेश करते समय काफी बीमार नजर आ रहे थे जिससे भीड़ में मौजूद कई लोग भावुक हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।

ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय फैशन के असली सितारे शान और स्टाइल के साथ फैशन को आखिरी अलविदा कह रहे हों। अभिनेत्री अनन्या पांडे इस कार्यक्रम की शो-स्टॉपर थीं और उन्होंने शो के अंत में डिजाइनर को गुलाब भेंट किया। यह घटना 13 अक्टूबर की है। ‘फैशन डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया’ (एफडीसीआई) के अध्यक्ष सुनील सेठी ने बताया कि इसके तुरंत बाद बल को सफदरजंग एन्क्लेव स्थित आश्लोक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज डॉ. आलोक चोपड़ा कर रहे थे। सेठी ने बताया, ‘‘यह सच है कि उनका निधन हो गया है।

उन्हें हृदयाघात हुआ... हृदय ने काम करना बंद कर दिया था। रोहित एक बड़ी हस्ती थे, हम इस समय पूरी तरह से सदमे हैं। हम कल उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं।’’ शोकाकुल सेठी ने बताया कि चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के लिए दो घंटे तक पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में बल को हृदय संबंधी समस्याओं के कारण गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया था। बल ने अपने तीन दशक से ज्यादा के करियर के दौरान हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों जैसे उमा थर्मन, सिंडी क्रॉफोर्ड और नाओमी कैंपबेल के लिए कपड़े डिजाइन किए।

भारत में दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल और कई अन्य हस्तियों ने उनके डिजाइन किए हुए कपड़े पहने हैं। एफडीसीआई के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक बल को श्रद्धांजलि दी गई। इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा गया, ‘‘आधुनिक संवेदनाओं के साथ पारंपरिक प्रवृत्ति के अपने अनूठे मिश्रण के लिए जाने जाने वाले बल के काम ने भारतीय फैशन को फिर से परिभाषित किया और पीढ़ियों को प्रेरित किया... कलात्मकता और नवाचार के साथ-साथ आगे की सोच की उनकी विरासत फैशन की दुनिया में सदा जीवित रहेगी। गुड्डा की आत्मा को शांति मिले।’’

बल ने 2019 में ‘पीटीआई-भाषा’से बातचीत में कहा था, ‘‘मैं हमेशा वही करता रहा जो मैं हूं और कभी वह नहीं किया जो बाकी लोग कर रहे थे। मेरे पास एक बहुत मजबूत और केंद्रित डिजाइन दर्शन है और मैं उसी का पालन करता हूं। मेरा मानना ​​है कि आप अपने दिल और आत्मा से जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा प्रासंगिक रहेगा।

मैं पारंपरिक, सुरुचिपूर्ण और कालातीत होने में सहज हूं और इसने एक डिजाइनर के रूप में मेरे ब्रांड और करियर में बहुत योगदान दिया है।’’ व्यवसायी गौतम सिंघानिया ने कहा कि वह एक ‘‘ अतुल्य मित्र’’ को अंतिम अलविदा कहकर बहुत दुखी हैं।

अभिनेत्री सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘प्यारे गुड्डा, मुझे आपके निधन के बारे में पता चला, मैं आपकी बनाई हुई खूबसूरत चीज के साथ दिवाली मनाने जा रही हूं, जिसे आपने मुझे दूसरी बार उदारतापूर्वक उधार दिया था... मुझे उम्मीद है कि आप शांति से होंगे। हमेशा आपकी सबसे बड़ी प्रशंसक रही हूं।’’ करीना कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी ​​उन हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने बल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

