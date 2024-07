Richa Chadha-Ali Fazal welcome baby girl: गुड्डू भइया पापा बने, मां बनीं ऋचा चड्ढा नन्ही परी का स्वागत, लिखा-परिवार बहुत खुश हैं...

Highlights Richa Chadha-Ali Fazal welcome baby girl: अभिनेता ऋचा और अली को बधाइयां मिल रही हैं। Richa Chadha-Ali Fazal welcome baby girl: विवाह समारोह 2022 तक के लिए टाल दिया गया था। Richa Chadha-Ali Fazal welcome baby girl: बेटी का जन्म मंगलवार को हुआ।

Richa Chadha-Ali Fazal welcome baby girl: अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और अभिनेता अली फजल ने बृहस्पतिवार को अपनी बेटी के जन्म की जानकारी दी। उन्होंने एक संयुक्त बयान में कहा कि बेटी का जन्म मंगलवार को हुआ। दंपत्ति ने कहा, “हमें 16.07.24 को एक स्वस्थ बच्ची के जन्म लेने की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है! हमारे परिवार बहुत खुश हैं और हम अपने शुभचिंतकों को उनके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं।” चड्ढा (37) और फजल ने 2020 में शादी की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण विवाह समारोह 2022 तक के लिए टाल दिया गया था।

उन्होंने इस साल फरवरी में सोशल मीडिया पर गर्भावस्था की जानकारी दी थी। साल 2013 में फिल्म “फुकरे” में पहली बार साथ अभिनय करने वाले चड्ढा और अली ने 2016 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। मिर्जापुर में गुड्डू भइया रोल में फेमस हो गए। अभिनेता ऋचा और अली को बधाइयां मिल रही हैं। दंपति ने 16 जुलाई को एक बच्ची का स्वागत किया।

ऋचा चड्ढा और अली फज़ल ने कथित तौर पर 2015 से डेटिंग शुरू की थी। उन्होंने वर्ष 2017 में अपने रिश्ते की पुष्टि की। जब 3 इडियट्स अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर ऋचा चड्ढा के साथ एक सेल्फी ली। जिसमें कहा गया: "है तो है।" फज़ल ने हाल ही में मिर्ज़ापुर के तीसरे सीज़न में अभिनय किया, जबकि ऋचा चड्ढा ने संजय लीला भंसाली की हीरामंडी में अभिनय किया।

#Bollywood celebrity couple @RichaChadha and @alifazal9 welcomed their first child, a baby girl. They shared the happy announcement on social media on July 16.



via @Showbiz_IT - https://t.co/NBvtqLcALXpic.twitter.com/1rLi3sAEuN — IndiaToday (@IndiaToday) July 18, 2024

