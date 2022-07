करवा चौथ पर बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुईं रत्ना पाठक शाह, लोगों ने ईरान में हिजाब और सऊदी में जीरो मानवाधिकार की दिलाई याद

Highlights करवा चौथ पर बयान को लेकर रत्ना पाठक शाह को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है रत्ना पाठक ने करवा चौथ को रूढ़िवादी समाज से जोड़ते हुए इसे भयावह बताया था

मुंबईः अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह करवा चौथ पर टिप्पणी कर विवादों में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल रत्ना पाठक ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में करवा चौथ को रूढ़िवादी समाज से जोड़ते हुए इसे भयावह करार दिया था। उन्होंने कहा था कि 'यह आश्चर्य की बात है कि आज के समय में मॉडर्न और पढ़ी-लिखी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। अपने पति की जिंदगी के लिए, ताकि उन्हें उनकी खुद की जिंदगी में कुछ वैधता मिले।

पिंकविला से बातचीत में उन्होंने कहा था, हमारा समाज रूढ़िवादी बन रहा है मैं यह बात मानती हूं। धर्म को जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाने के लिए और उसे अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अचानक से सब बात कर रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप। आजतक मुझे किसी ने नहीं पूछा। पिछले साल मुझे किसी ने पूछा। मैंने कहा- पागल हूं मैं।

रूढ़िवादी समाज में औरतों की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पहली चीज जो एक रूढ़िवादी समाज करता है वो है अपनी औरतों को दबाना। उन्होंने कह, दुनिया के सभी रूढ़िवादी समाजों को देखिए, औरतें ही हैं जिनपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सऊदी अरब में औरतों का भविष्य क्या है। हम लोग सऊदी अरब बनना चाहते हैं क्या? और बनना बहुत आसान है।

अभिनेत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनके बयान की जमकर आलोचना भी हो रही है। एक यूजर ने लिखा- अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की पत्नी रत्ना पाठक शाह ने करवा चौथ की परंपरा का अनादर किया और भारत की तुलना चरमपंथी सऊदी से की। अगर उनको बोलना है तो उन्हें ईरान में हिजाब और सऊदी में जीरो मानवाधिकार जैसे बड़े मुद्दों पर बोलना चाहिए था।

Actor Naseeruddin Shah’s wife Ratna Pathak Shah disrespected tradition of Karwa Chauth & compared India with Extremist Saudi .If she had 2 blabber she shld hav spoken on bigger issues like Hijab in #Iran & zero #HumanRights in #Saudi Shameful #RatnaPathakShah#KarwaChauth#Hijabpic.twitter.com/LNnW2N3T0k — Jyot Jeet (@activistjyot) July 28, 2022

एक यूजर ने कहा, मैं करवाचौथ करती हूं क्योंकि मैं एक स्वतंत्र देश में रहती हूं जहां मैं जो मानती हूं उसका पालन कर सकती हूं। मैं एक आधुनिक महिला हूं क्योंकि मैं दूसरों के बारे में निर्णय नहीं लेती हूं। मैं भी एक बुद्धिमान महिला हूं क्योंकि मैं अपने अधिकारों को जानती हूं।

People commenting on my belief system is Appalling



I do Karwachauth ‘cause I live in a free country where I CAN follow what I believe



I am a MODERN woman because I am not judgemental about others.

I am also an INTELLIGENT woman because I know my rights.#RatnaPathakShahpic.twitter.com/zk2necT29z — Shweta Shalini (@shweta_shalini) July 28, 2022

एक ने लिखा- हिंदू विरोधी रत्ना पाठक शाह अब डिप्रेशन में हो सकती हैं क्योंकि वह हलाला, हिजाब के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकती हैं क्योंकि उन्हें इसके परिणाम पता हैं .... ट्रिपल तलाक या "सर तन से जुदा"।

Anti hindu #RatnaPathakShah may be in #depression now as she can't utter a word against halala, hijab n all coz she know the consequences....triple talaq or "Sar tan se juda" #BoycottbollywoodForever#depressionhttps://t.co/a6vyMOAlkA — Suneita guptaa (@sunita_06) July 28, 2022

गौरतलब है कि रत्ना पाठक शाह कपूर एंड संस, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का और जाने तू या जाने ना जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती हैं। हिंदी फिल्म उद्योग की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की पत्नी हैं।

So called celebrities of Islamic #Bollywood who use to justify "Halala, Circumcision, Mutah, Burqa, Triple Talak, are offended because of Hindus' Karva Chauth.

Its not their fault, such mental disorder is result of "Halala Terror"💔#RatnaPathakShah#BoycottbollywoodForeverpic.twitter.com/efWtGATpJQ — Gagan Deep (@GaganDeepSi1988) July 28, 2022

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "रत्ना पाठक शाह के नाम में पति नसीरुद्दीन शाह का उपनाम क्यों है, क्या यह अंधविश्वासी या प्रतिगामी, रूढ़िवादी नहीं है। पहले उन्हें छोड़ दें। रत्ना नसीरुद्दीन की दूसरी पत्नी हैं और अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने से पहले शाह सालों से उनके साथ रह रहे थे।"

