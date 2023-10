ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 'फेयरप्ले' के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल मुंबई में रैपर बादशाह से पूछताछ की

Highlights बॉलीवुड रैपर बादशाह सोमवार को महाराष्ट्र साइबर ऑफिस में नजर आए 'फेयरप्ले' के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल मुंबई में रैपर बादशाह से पूछताछ की रैपर समेत 40 मशहूर हस्तियों ने कथित तौर पर फेयरप्ले ऐप का प्रचार किया था

मुंबई: बॉलीवुड रैपर बादशाह सोमवार को महाराष्ट्र साइबर ऑफिस में नजर आए। ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी ऐप 'फेयरप्ले' के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल मुंबई में रैपर बादशाह से पूछताछ की। रैपर समेत 40 मशहूर हस्तियों ने कथित तौर पर फेयरप्ले ऐप का प्रचार किया था। वायकॉम 18 नेटवर्क ने फेयरप्ले नाम के सट्टेबाजी ऐप पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच देखने को बढ़ावा देने के आरोप में रैपर और अभिनेता संजय दत्त सहित 40 अन्य अभिनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

मीडिया नेटवर्क ने कहा कि वायाकॉम 18 के पास मैचों को स्ट्रीम करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) था, लेकिन मैचों को अवैध रूप से फेयरप्ले पर स्ट्रीम किया गया, साथ ही यह भी कहा कि कुछ अभिनेताओं ने फेयरप्ले ऐप पर टूर्नामेंट का प्रचार किया। डिजिटल पायरेसी का मामला दर्ज किया गया है और मामले में और अभिनेताओं को तलब किए जाने की संभावना है।

Maharashtra Police Cyber Cell is questioning rapper Badshah in Mumbai, in connection with the online betting company app 'FairPlay'. 40 celebrities including the rapper had allegedly promoted the FairPlay app.



(file photo) pic.twitter.com/IFCXbFruW5