आमिर के बाद रणवीर सिंह का डीपफेक वीडियो वायरल, कांग्रेस के लिए वोट मांगते दिखें एक्टर

Ranveer Singh Deepfake Video: लोकसभा चुनाव को लेकर कई सेलेब्स पार्टियों की तरफ से वोट मांगने चुनावी मैदान में उतरें हैं। स्टारर प्रचारकों की लिस्ट में बॉलीवुड सिंगर समेत कई कलाकार हैं। लेकिन चुनावी रंग में कई फेक वीडियो भंग डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह राजनैतिक पार्टी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना की है।

वीडियो में रणवीर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए और यह कहते हुए देखा जा सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का उद्देश्य लोगों के दर्द और समस्याओं और देश में बेरोजगारी का जश्न मनाना है। वीडियो उनके मतदाताओं से आग्रह करने के साथ समाप्त होता है सही पार्टी के लिए वोट करें और टैगलाइन 'वोट फॉर कांग्रेस' को स्क्रीन पर फ्लैश करते देखा जा सकता है।

हालाँकि, यह वीडियो आमिर खान के वीडियो की तरह की नकली और फर्जी है। हाल ही में आमिर खान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आ रहे थे और अब रणवीर सिंह का भी ऐसा ही एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो वायरल हो रहा है।

| Uttar Pradesh: Actor Ranveer Singh says, "I cannot express in words the experience that I have had today. Life long I have been a devotee of lord Shiva and I have come here for the first time..."#Kashi#RanveerSingh#ModiKiGuarantee#ModiKaParivaar#BJP4Indiapic.twitter.com/ZZKYXeAa1v