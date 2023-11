शादी से पहले मंदिर पहुंचे रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम, कल इंफाल में होगी ग्रैंड वेडिंग

इंफाल: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी लेडीलव लिन लैशराम एक दिन के इंतजार के बाद शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी से ठीक एक दिन पहले जोड़े ने इंफाल पूर्वी जिले के हिंगांग स्थित एक मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान रणदीप ने बारीक सिला हुआ कुर्ता सेट पहने हुए हैं वहीं, लिन ने एक सुंदर गुलाबी साड़ी चुनी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रणदीप हुडा और लिन ने श्री गोविंदजी मंदिर के भी दर्शन किए। इस दौरान एक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं एक सुखद भविष्य, मणिपुर और दुनिया में हर जगह शांति, एक सुखी वैवाहिक जीवन और कई अन्य चीजों के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें पा लूंगा।"

"I pray for a happy future, peace for Manipur and everywhere in the world, a happy married life and many more things," says Bollywood actor Randeep Hooda after arriving in Imphal to marry his girlfriend Manipuri model and actress Lin Laishram.



