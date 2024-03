राम गोपाल वर्मा की राजनीति में एंट्री, पीथापुरम से चुनाव लड़ेंगे फिल्म निर्माता

Lok Sabha Election 2024: भारतीय फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने गुरुवार को फैन्स को उस वक्त चौंका दिया जब उन्होंने अपने चुनाव में खड़े होने की घोषणा की। राम गोपाल वर्मा ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए सूचना दी कि वह इस बार आंध्र प्रदेश के पीथापुरम से चुनाव लड़ेंगे। राम गोपाल वर्मा ने राजनीति में प्रवेश करने के अपने फैसले को 'अचानक' बताया। दिलचस्प बात ये है कि फिल्म निर्माता की पोस्ट तेलुगु देशम पार्टी-भारतीय जनता पार्टी-जेना सेना गठबंधन की घोषणा से काफी मेल खाती है, जिसमें खुलासा किया गया है कि अभिनेता और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण पीथापुरम सीट से चुनाव लड़ेंगे।

राम गोपाल ने अपने पोस्ट में लिखा, "अचानक लिया गया फैसला..मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पीठापुरम से चुनाव लड़ रहा हूं।"

SUDDEN DECISION..Am HAPPY to inform that I am CONTESTING from PITHAPURAM 💪💐