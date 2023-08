प्रकाश राज ने चंद्रयान-3 मिशन को लेकर इसरो के पूर्व चीफ का उड़ाया मजाक, सोशल मीडिया पर एक्टर के पोस्ट से भड़के लोग ने लगा दी क्लास

Highlights चंद्रयान-3 23 अगस्त, 2023 (बुधवार) को लगभग 18:04 IST पर चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। एक्टर प्रकाश राज ने चंद्रयान मिशन का मजाक उड़ाया सोशल मीडिया यूजर्स ने दी तीखी प्रतिक्रिया

मुंबई: सोशल मीडिया का पॉपुलर प्लटफॉर्म 'एक्स' पर साउथ और हिंदी सिनेमा के जाने-माने एक्टर प्रकाश राज का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्वीट को लेकर एक्टर बुरी तरह से फंस गए हैं और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल, प्रकाश राज के एक हालिया पोस्ट में उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन का जिक्र किया है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद पूरे प्लेटफॉर्म पर आक्रोश की लहर पैदा कर दी है।

गौरतलब है कि अभिनेता ने एक ट्वीट में भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया। उन्होंने पूर्व इसरो चीफ का मजाक उड़ाते हुए मिशन चंद्रमा का मजाक उड़ाया। एक्टर के पोस्ट से लोगों में भारी गुस्सा भर गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर ही उन्हें खरी-खोटी सुना दी।

जानकारी के अनुसार, अपने ट्वीट में, प्रकाश राज ने एक कार्टून साझा किया जिसमें बनियान और लुंगी पहने एक व्यक्ति को चाय पिलाते हुए दिखाया गया है जो चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर का सूक्ष्म रूप से मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने लिखा, "ब्रेकिंग न्यूज:- #VikramLander Wowww #justasking द्वारा चंद्रमा से आने वाली पहली तस्वीर।"

इस ट्वीट के आने के बाद जल्द ही यूजर्स ने इसरो और चंद्रयान मिशन का बचाव करते हुए एक्टर पर कमेंट्स की बौछार कर दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए किसी से असहमत होने और अपने देश के प्रति नकारात्मकता रखने के बीच अंतर पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा, ''किसी से नफरत करना और अपने देश से नफरत करना दोनों में अंतर है। आपकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ!” यह स्पष्ट करते हुए कि चंद्रयान 3 एक इसरो मिशन है, और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है।

Chandrayaan 3 is something whole of India must be proud of, irrespective of political ideology.



Know the boundary between political vs national trolling, else stick to wetting your pants in movies.