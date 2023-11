एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंसूर अली खान के खिलाफ पुलिस का एक्शन, चेन्नई में एक्टर के खिलाफ मामला दर्ज

चेन्नई: साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर चुकी मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पर उनके को-स्टार मंसूर अली खान द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर मुद्दा गंभीर हो गया है। इस मामले में चेन्नई पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। नुंगमबक्कम पुलिस ने खान पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए और 509 के तहत मामला दर्ज किया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मंसूर अली खान यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि लियो में अभिनेत्री के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह ही 'बलात्कार दृश्य' होगा।

दरअसल, मंसूर अली खान ने कहा, "जब मैंने सुना कि मैं तृषा के साथ अभिनय कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि फिल्म में एक बेडरूम सीन होगा। मैंने सोचा कि मैं उसे उसी तरह बेडरूम में ले जा सकता हूं जैसे मैंने अपनी पिछली फिल्मों में अन्य अभिनेत्रियों के साथ किया था। मैंने ऐसा किया है।"

Nungambakkam Police registers a case against actor Mansoor Ali Khan for his derogatory comments on actress Trisha Krishnan. Case has been registered under sections 354A and 509 of IPC : Chennai Police