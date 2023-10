पीएम मोदी ने गीतकार के रूप में किया डेब्यू, तनिष्क बागची-ध्वनि भानुशाली ने गाने को दी आवाज, देखें वीडियो

Highlights पीएम मोदी ने पहली बार नए नवरात्रि गीत के बोल लिखे, जिसका शीर्षक गार्बो है। यह गाना शनिवार को रिलीज हुआ। गारबो अपने नवरात्रि उत्सव के साथ गुजरात की समृद्ध विरासत और संस्कृति को लाता है।

पीएम मोदी ने पहली बार नए नवरात्रि गीत के बोल लिखे, जिसका शीर्षक गार्बो है। यह गाना शनिवार को रिलीज हुआ और इसने अभिनेत्री कंगना रनौत सहित कई लोगों को प्रभावित किया।

उसी की घोषणा करते हुए ध्वनि ने ट्वीट कर लिखा, "प्रिय नरेंद्र मोदी जी, तनिष्क बागची और मुझे आपके द्वारा लिखा गया गरबा बहुत पसंद आया और हम एक ताजा लय, रचना और स्वाद के साथ एक गीत बनाना चाहते थे। जस्ट म्यूजिक ने हमें इस गीत और वीडियो को जीवंत बनाने में मदद की।" वहीं, ध्वनि भानुशाली के इस पोस्ट पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया भी दी।

Thank you @dhvanivinod, Tanishk Bagchi and the team of @Jjust_Music for this lovely rendition of a Garba I had penned years ago! It does bring back many memories. I have not written for many years now but I did manage to write a new Garba over the last few days, which I will… https://t.co/WAALGzAfnc