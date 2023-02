बॉक्स ऑफिस पर लुढ़की 'पठान', 'केजीएफ-2' और 'बाहुबली 2' से अब भी पीछे, जानिए कमाई के आंकड़े

Highlights कमजोर पड़ा शाहरूख खान की फिल्म 'पठान' का जलवा 14वें दिन 'पठान' ने 7 से 8 करोड़ रुपये कमाए 'पठान' की दुनिया भर में कमाई करीब 850 करोड़ रुपये के ऊपर हो गई है

नई दिल्ली: शाहरूख खान की फिल्म 'पठान' ने अपनी रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। 25 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनिया भर से 850 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और धीरे-धीरे 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रही है.

हालांकि समय बीतने के साथ ही पठान का जलवा कमजोर भी हो रहा है। 14वें दिन, यानी कि मंगलवार, 7 फरवरी को 'पठान'ने दूसरी बार 10 करोड़ से कम की कमाई की। ट्रेड विश्लेषक रमेश बाला के अनुसार 'पठान' नेमंगलवार, 7 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर 7 से 8 करोड़ रुपये कमाए।

#Pathaan early estimates for Day 14 All-India Nett is around ₹ 7 to 8 Crs..