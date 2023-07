Twitter पर एक यूजर ने विवेक अग्निहोत्री को चुनौती देते हुए कहा- अगर आप मर्द हैं तो 'मणिपुर फाइल्स' बनाओ, फिल्म डायरेक्टर ने दिया जवाब

Highlights हाल ही में अग्निहोत्री ने निर्दोष कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर एक ट्वीट शेयर किया था तभी एक ट्विटर यूजर ने निर्देशक से 'मणिपुर फाइल्स' पर फिल्म बनाने की चुनौती दे डाली कहा, अगर आप मर्द हैं तो समय बर्बाद मत करो और 'मणिपुर फाइल्स' फिल्म बनाओ

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में अपनी आगामी पेशकश 'द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड' का ट्रेलर जारी किया। यह जल्द ही ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की शानदार सफलता के बाद अपना प्रोजेक्ट लेकर आए। यह 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी।

हाल ही में अग्निहोत्री ने निर्दोष कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर एक ट्वीट शेयर किया था। तभी एक ट्विटर यूजर ने निर्देशक से 'मणिपुर फाइल्स' पर फिल्म बनाने की चुनौती दे डाली। ट्विटर पर एक शख्स ने विवेक अग्निहोत्री से कहा, "अगर आप मर्द हैं तो समय बर्बाद मत करो और 'मणिपुर फाइल्स' फिल्म बनाओ।" इस पर फिल्म निर्माता ने जवाब दिया, "मुझ पर इतना भरोसा रखने के लिए धन्यवाद। सारी फिल्में मुझसे ही बनवाओगे क्या यार? तुम्हारी 'टीम इंडिया' में कोई 'आदमी' फिल्म निर्माता नहीं है क्या?''

बता दें कि 19 जुलाई को मणिपुर हिंसा का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर सामने आया। जिसमें सैकड़ों दंगाई दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते, उनके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करते हुए दिखाया गया है। कथित घटना उत्तर-पूर्व राज्य में हिंसा भड़कने के एक दिन बाद 4 मई को कांगपोकपी जिले में हुई थी।

Thanks for having so much faith in me. Par saari films mujhse hi banwaoge kya yaar? Tumhari ‘Team India’ mein koi ‘man enough’ filmmaker nahin hai kya? https://t.co/35U9FMf32G