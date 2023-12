संदीप शर्मा के सरेआम लूट के आरोपों को नोएडा पुलिस ने भ्रमित करने का किया दावा, भड़के कॉमेडियन ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

नोएडा: स्टैंड-अप कॉमेडियन संदीप शर्मा ने दावा किया कि रात में बंदूक लहरा रहे एक व्यक्ति ने उनकी कार को बीच रास्ते में रोककर लूट का प्रयास किया। इन आरोपों के सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कहा कि संदीप शर्मा को गलतफहमी हुई है और पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया।

दरअसल, संदीप शर्मा के साथ एक दिन पहले सोमवार रात को नोएडा की सड़क पर कथित तौर पर एक शख्स ने बंदूक दिखाई जिसके बारे में कॉमेडियन ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई।

हालांकि नोएडा पुलिस का कहना है कि उन्होंने मोबाइल फोन को बंदूक समझा। कॉमेडियन ने पुलिस पर पलटवार किया और कहा कि मामले को दबा दिया जा रहा है और उन्होंने ऐसे किसी भी बयान से इनकार किया, साथ ही कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

यह सब तब शुरू हुआ जब शर्मा ने इस घटना के बारे में एक्स, पूर्व ट्विटर पर दावा किया कि एक बंदूकधारी व्यक्ति ने आधी रात में शहर की सड़क पर उनकी कार रोकी थी।

शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, "तो हम नोएडा सेक्टर 104 में एक सुनसान सड़क के बीच में बंदूक की नोक पर थे। शो के बाद मैं और @कॉमिक्ससौरभ वापस लौट रहे थे और एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर अंधेरी सड़क के बीच में खड़ा था।"

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "हम आदमी कार के पास आया, मैंने अपना मोबाइल फोन पकड़ते हुए आक्रामक रूप से चिल्लाया, जो मुझे लगा कि स्थिति में एक संभावित आत्मरक्षा हथियार भी था, उसने हमारी तरफ देखा और सड़क के किनारे चला गया और हमें जाने का संकेत दिया, सभी यह मुस्कुराते हुए। हम वहां से जिंदा निकल आए।"

Happened 40 mins back, @Uppolice@noidapolice please take note of this and take action, probably you can save some life/lives. We did not open the car windows, the car doors were locked. — Sundeep Sharma (@sundeepshawarma) December 17, 2023

कॉमेडियन ने पुलिस से घटना पर ध्यान देने और आगे की कार्रवाई शुरू करने का भी आग्रह किया।

बाद में दिन में, पुलिस ने कहा कि उसने मामले की जांच शुरू की और विवरण के लिए हास्य अभिनेता से संपर्क किया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि उसने जांच के दौरान कॉमेडी शो कार्यक्रम करने वाले संदीप शर्मा से कथित घटना के संबंध में बात की। रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि को, कॉमेडियन सेक्टर- 104, नोएडा में एक शो के बाद गुरुग्राम जा रहे थे।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने बताया कि जैसे ही वह हाजीपुर अंडरपास पार कर चौराहे से यू-टर्न ले रहा था, उसने एक व्यक्ति को देखा जो सूट-बूट पहने हुए एक व्यापारी जैसा लग रहा था।

पुलिस ने कॉमेडियन के बयान के हवाले से कहा कि यह आदमी अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था और अचानक वह सड़क पर मेरी कार के सामने आ गया। इससे गाड़ी चला रहा मेरा दोस्त डर गया और उसने कार रोक दी। जब उस शख्स ने हमसे नजरें मिलाईं। मुस्कुराए और एक तरफ चले गए और हमें आगे बढ़ने का इशारा किया।

उन्होंने बताया कि शर्मा की कार के पीछे एक और कार आ रही थी जो उनकी कार के साथ रुकी और उनके बाहर निकलने के बाद भी वह कार वहीं खड़ी रही, उसके बाद उन्हें नहीं पता कि वह व्यक्ति और कार कहां गए।

पुलिस ने कहा, "पुलिस जांच के दौरान, संदीप शर्मा ने 'बंदूक' के बारे में कहा कि वह जल्दबाजी में इसे ठीक से नहीं देख सका और उस आदमी के हाथ में मोबाइल हो सकता है।"

I disagree with this response, kindly take this matter seriously 🙏 I have posted my replies under this comment. It's not like we are imagining things. Please put lights on that stretch which is completely dark and secluded and connects to the highway 🙏 https://t.co/mMX0ewz3Rk — Sundeep Sharma (@sundeepshawarma) December 18, 2023

उन्होंने पोस्ट में कहा, ऐसे किसी भी बयान से इनकार करते हुए, शर्मा ने सोमवार रात एक्स को लिखा और लिखा, "मैं इस प्रतिक्रिया से असहमत हूं, कृपया इस मामले को गंभीरता से लें 🙏 मैंने इस टिप्पणी के तहत अपने उत्तर पोस्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम चीजों की कल्पना कर रहे हैं। कृपया उस पर प्रकाश डालें यह इलाका पूरी तरह से अंधेरा और एकांत है और राजमार्ग से जुड़ता है।"

No, I never said that it could be a mobile phone, I disagree with it. The Police is trying to brush the matter under the carpet, they asked me if I saw what kind of gun it was, I said how could I possibly see the brand of the make. Public safety needs to be taken seriously pic.twitter.com/yD3IGIVfsp — Sundeep Sharma (@sundeepshawarma) December 18, 2023

उन्होंने कहा कि“नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि यह एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, मैं इससे असहमत हूँ। पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने देखा कि यह किस तरह की बंदूक थी, मैंने कहा कि मैं संभवतः ब्रांड का ब्रांड कैसे देख सकता हूं। सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीरता से लेने की जरूरत है।"

