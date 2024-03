नीता अंबानी ने मुगल बादशाह की 'कलगी' को बनाया 'बाजूबंद', कीमत सुन छूट जाएंगे पसीने

मुंबई: मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन नीता अंबानी को तो हर कोई जानता है। वह न सिर्फ एक बिजनेसवुमन हैं बल्कि फैशन के मामले में भी सबसे आगे हैं। बॉलीवुड हसीनाओं को फैशन और आउटफिट के मामले में पीछे छोड़ती नीता अंबानी अक्सर अपने आउटफिट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार उनका फुल इंडियन रॉयल लुक खबरों में बना हुआ है जिसकी हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है।

दरअसल, 9 मार्च को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 में नीता अंबानी शामिल हुई जहां उन्हें मनावता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने बनारसी जंगला साड़ी पहनी हुई थीं जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही हैं। उनका पूरा लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

ब्लैक कलर की बनारसी जंगला साड़ी के सथ नीता अंबानी ने मुगल काल की ज्वेलरी पहनी हुई है। उनकी ज्वेलरी की महंगे हीरे, सोने और पन्ना के गहनों से भरी हुई है, जिन्हें वह अपने आउटफिट के साथ मिक्स एंड मैच करना पसंद करती हैं।

Founder and Chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani received the 'Beauty With a Purpose Humanitarian Award’ on the occasion of the 71st Miss World Finals, held at the Jio World Convention Centre in Mumbai on 9th March. pic.twitter.com/qSJA4LsuEB