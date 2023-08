National Film Awards 2023: आलिया भट्ट-कृति सेनन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार तो 'सरदार उधम सिंह' बेस्ट हिंदी फिल्म, नेशनल अवॉर्ड की दौड़ में अल्लू अर्जुन को मिला...

Highlights द कश्मीर फाइल्स ने राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जीता आलिया भट्ट-कृति सेनन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं

National Film Awards 2023: नई दिल्ली में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा गुरुवार शाम 5 बजे की गई। भारतीय सिनेमा के लिए सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को लेकर स्टार्स से लेकर फैन्स सभी काफी उत्साहित हैं।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, जिनकी घोषणा देश भर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माण प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष की जाती है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय के अनुसार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का उद्देश्य "सौंदर्य और तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।"

इस साल जय भीम, मिन्नल मुरली, थलाइवी, सरदार उधम, 83, पुष्पा द राइज, शेरशाह, द ग्रेट इंडियन किचन, गंगूबाई काठियावाड़ी और नयट्टू जैसी कई अन्य फिल्में पुरस्कारों की दौड़ में हैं।

आज आलिया भट्ट को ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’, कीर्ति सेनन को ‘मिमी’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है।

वहीं, ‘द कश्मीर फाइल्स’ को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है। जहां अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर तेलुगु फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीतने के बाद, संगीतकार देवी श्री प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं संगीत को स्वीकार करने और पसंद करने के लिए लोगों को धन्यवाद देता हूं।

उन्होंने कहा, मैं अपने निर्देशक सुकुमार सर, निर्माता, अपने दोस्त और भाई अल्लू अर्जुन और अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। पुरस्कार पाना, वह भी ऐसे संगीत के लिए एक अवास्तविक एहसास है। मैं संगीत को स्वीकार करने और प्यार करने के लिए लोगों को धन्यवाद देता हूं।" कभी-कभी आपको व्यावसायिक सफलता मिलती है लेकिन पुरस्कार नहीं मिलता या इसके विपरीत लेकिन पुष्पा के लिए दोनों मिलना एक उपहार है, मैं वास्तव में बहुत खुश हूं। आपके प्यार के लिए सभी को धन्यवाद।

अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं अब और अधिक खुश हूं।" उन्होंने कहा, "सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म ओपन हाउस का संगीत भी मैंने ही तैयार किया है।"

