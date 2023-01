RRR फिल्म के 'नाटू-नाटू' ने ऑस्कर्स में रचा इतिहास, इस कैटेगरी में हुई नॉमिनेट

RRR Song Natu Natu Nominated For Oscar 2023: ब्लॉकबस्टर हिट 'आरआरआर' फिल्म का गाना 'नाटू नाटू' ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुआ है। गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड के बाद, इस साल 'नाटू नाटू' के लिए यह तीसरा बड़ा टिकट नामांकन है। इनमें से, एस.एस. राजामौली द्वारा निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आरआरआर' के बहुचर्चित ट्रैक को पहले ही दो प्रतिष्ठित पुरस्कार (गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड) मिल चुके हैं।

इस श्रेणी में फिल्म को ‘‘टेल इट लाइक अ वुमन’’ से ‘अपलॉज’, ‘टॉप गन: मेवरिक’ से ‘होल्ड माई हैंड’, ‘‘ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर’’ से ‘‘लिफ्ट मी अप’’ और ‘‘एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स’’ से ‘‘दिस इज ए लाइफ’ के साथ नामांकित किया गया है। फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ‘‘हमने इतिहास रचा है। यह साझा करते हुए गर्व और खुशी हो रही है कि नाटू नाटू को 95वें एकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकित किया गया है।’’

एम एम कीरावनी द्वारा रचित और काल भैरव व राहुल सिप्लिगुंज द्वारा लिखित ‘‘नाटू नाटू’’ के लिए यह तीसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। कीरावनी ने इस महीने की शुरुआत में गाने के लिए गोल्डन ग्लोब के साथ-साथ क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता था। फिल्म ने एक और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड-सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी का खिताब जीता।

#NaatuNaatu nominated for Best Original Song at the 95th #AcademyAwards. #Oscars#RRRMovie

PROUD MOMENT ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/PF72diAhI3