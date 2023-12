Rohit Sharma: मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा का इमोशनल वीडियो शेयर किया, फैंस का टूटा दिल, एमआई पर फूटा गुस्सा

Highlights रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में नहीं दिखाई दिखाई देंगे हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में कमान सौपी हैं रोहित के कप्तानी छोड़ने के बाद मुंबई इंडियंस ने इमोशन विडियो शेयर कर पूर्व कप्तान के योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया

Rohit Sharma:रोहित शर्माआईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में नहीं दिखाई दिखाई देंगे। उनकी जगह हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में कमान सौपी हैं। मुंबई इंडियंस के लिए हिटमैन सबसे लंबे समय तक कप्तान रहे। साथ ही वह आईपीएल के सबसे सफल कप्तान भी हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई को पांच ट्राफी जीतने में मदद की थी।

रोहित के कप्तानी छोड़ने के बाद मुंबई इंडियंस ने इमोशन विडियो शेयर कर पूर्व कप्तान के योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया है, जिसका विडियो एमआई के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है जो वायरल हो गया है। साथ ही एमआई ने उनकी फोटो को भी शेयर किया है।

Ro,

In 2013 you took over as captain of MI. You asked us to 𝐁𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞. In victories & defeats, you asked us to 𝘚𝘮𝘪𝘭𝘦. 10 years & 6 trophies later, here we are. Our 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧, your legacy will be etched in Blue & Gold. Thank you, 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐑𝐎💙 pic.twitter.com/KDIPCkIVop — Mumbai Indians (@mipaltan) December 15, 2023

1⃣0⃣ Years, 6⃣ Trophies

1⃣ Mumbai Cha ℝ𝕒𝕛𝕒!



𝐑𝐎𝐇𝐈𝐓 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀! 💙



Read more ➡️https://t.co/t3HIaC8C9fpic.twitter.com/Kt7FoBLJCI — Mumbai Indians (@mipaltan) December 15, 2023

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया है? लेकिन सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के फैन मुंबई इंडियंस पर इसको लेकर भड़ास जरूर निकाल रहे हैं। एमआई के इस फैसले के बाद एक्स पर #ShameOnMI ट्रेंड करने लगा। यूजर रोहित शर्मा के समर्थन में तरह-तरह की मीम शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा के चाहने वाले एमआई का बहिष्कार करने को लेकर भी ट्रेंड चलाने लगे।

Mumbai Indians betraying Rohit Sharma will be remembered for ages. #ShameOnMIpic.twitter.com/EhP0LwSUSA — Daemon (@Four_Tea_Five) December 15, 2023

MI LOST 500K followers on twitter in just 2 hours

300 k on insta



Insta and twitter posts filled with abuses



No MI player congratulating pandya #ShameOnMI Trending



HE WAS THE FACE ,HE WAS THE LEADER



No one cares abt you @mipaltan without him#abhiya#RohitSharmapic.twitter.com/XVMnWkV2QC — Tanish Singh (@tanishsingh0508) December 15, 2023

