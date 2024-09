Malaika Arora Father Died: आखिर कौन हैं मलाइका के पिता अनिल अरोड़ा, जिन्होंने मुंबई में कर ली आत्महत्या

Highlights Malaika Arora Father Died: मलाइका अरोड़ा के पिता ने की आत्महत्या Malaika Arora Father Died: मौके पर पहुंचे पूर्व पति अरबाज खान Malaika Arora Father Died: हालांकि, मौके पर पहुंच कर पुलिस सबूत खंगाल रही है

Malaika Arora Father Died: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) के पिता (Anil Arora) ने एक हाईराइस बिल्डिंग की छठी माले से कूदकर आत्महत्या कर ली है। अब इस मामले की जांच करने के लिए क्राइम स्पॉट पर बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई है। हालांकि, अभी तक कोई सुसाइड नोट मिलने की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस के पिता लंबे समय से बीमार थे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने आज, 11 सितंबर, 2024 को अंतिम सांस ली। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने आज सुबह 9 बजे मुंबई के बांद्रा में छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ, मलाइका के पूर्व पति अरबाज खान अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए अभिनेत्री के आवास पर पहुंचे। घटनास्थल पर कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। कथित तौर पर मौत का सही कारण निर्धारित करने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

#WATCH | Maharashtra | Anil Arora, father of actress-model Malaika Arora died by suicide by jumping off the terrace of their residence in Mumbai. Police team is present at the spot and is carrying out investigation. Details awaited. pic.twitter.com/QKBDKWOsdI