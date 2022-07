फिल्म के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाने पर मचा बवाल, फिल्ममेकर की गिरफ्तारी की उठी मांग, अशोक पंडित ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा सवाल?

Highlights काली मां को सिगरेट पीते दिखाए जाने को लेकर फिल्ममेकर अशोक पंडिता ने सुप्रीम कोर्ट के नूपुर शर्मा के बयान को संदर्भित किया है प्राची साध्वी ने पोस्टर को साझा करते हुए हिंदुओं को जागने और फिल्म पर विरोध जताने की अपील की है वहीं काली की फिल्ममेकर ने कहा, 'अरेस्ट लीना मणिमेकलाई' पोस्ट न करें बल्कि हैशटैग 'लव यू लीना मणिमेकलाई' पोस्ट करें

फिल्ममेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्युमेंट्री फिल्म ‘काली’ के मोशन पोस्टर पर काफी बवाल मचा हुआ है। दरअसल इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्हें LGBTQ समुदाय के ध्वजवाहक के रूप में पेश किया गया है। पोस्टर में मां कील को LGBTQ समुदाय का ध्वज पकड़े दिखाया गया है।

इस मोशन पोस्टर को देख सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। फिल्ममेकर अशोक पंडित से लेकर प्राची साध्वी, पत्रकार शुभांकर मिश्रा सहित कई लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है और फिल्मेकर लीना को गिरफ्तार करने की मांग की है। #ArrestLeenaManimekalai हैशटैग के साथ इस पोस्टर को काफी रीट्वीट किया जा रहा है।

फिल्ममेकर अशोक पंडिता ने नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट को उसके हालिया टिप्पणी की याद दिलाते हुए ट्वीट किया है। अशोक पंडित ने लिखा, क्या सुप्रीम कोर्ट जिसने कन्हैयालाल की हत्या के लिए नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया था, अब एक फिल्म निर्माता के इस मामले को उठाएगा जिसने हिंदू देवी (माँ काली) को गाली दी है। क्या उसे सलाखों के पीछे डालेगा। क्या अर्बन नक्सल गैंग इसकी निंदा करेगा।

पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने पोस्टर को साझा करते हुए लिखा कि “फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई की आने वाली फ़िल्म में मां काली को LGBTQ समुदाय के ध्वजवाहक के रूप में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। यह बेहद निंदनीय है और देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।”

इसके साथ ही प्राची साध्वी ने लिखा, जागो हिन्दुओं। हिंदू विरोधी फिल्म निर्देशक का बहिष्कार करें। ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करें और गिरफ्तारी की मांग करें। वहीं हरियाणा के बीजेपी स्टेट चीफ अरुण यादव ने इस फिल्म का विरोध करने की अपील की है।

#ArrestLeenaManimekalai

She belongs to the #UrbanNaxals gang & has therefore found a reason to abuse #HinduGods & #Godessespic.twitter.com/08f3waYGlv