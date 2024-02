Lal Salaam Box Office Day 2: रजनीकांत स्टारर 'लाल सलाम' का बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रहा जादू, दूसरे दिन सिर्फ इतनी की कमाई

Lal Salaam Box Office Day 2: साउथ स्टार थलाइवा रजनीकांत की कैमियो फिल्म लाल सलाम रिलीज के दूसरे दिन कमाई के मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फैन्स से जबरदस्त सपोर्ट मिलने के बाद भी लाल सलाम बॉक्स ऑफिस पर फुस्स हो गई है। Sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार (10 फरवरी) को फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई, जिससे इसकी शुरुआती कमाई 4.30 करोड़ रुपये की तुलना में 3 करोड़ रुपये रह गई। इसके बाद, फिल्म की कुल कमाई अब भारत में 6.55 करोड़ रुपये हो गई है।

Day 2 TN tracked gross - 10th Feb 2024#LalSalaam - 2.74 cr / 1589 shows#Lover - 1.05cr / 722 shows

(Tracked only, Actuals Higher)



Lover doubles from yesterday🔥 & Lal Salaam stays in same range as Day 1