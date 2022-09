विक्रम वेधा के बाद फिल्म समीक्षा से संन्यास लेंगे KRK, कहा- मेरे खिलाफ केस दर्ज कराने वाले सभी बॉलीवुड लोगों को भी धन्यवाद

Highlights केआरके ने एक बार फिर फिल्म समीक्षा से संन्यास लेने की घोषणा की है। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले कमाल राशिद खान ने घोषणा की थी कि आमिर खान अभिनीत आखिरी फिल्म होगी जिसकी वह समीक्षा करेंगे। उन्होंने अपने खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए इंडस्ट्री के लोगों का शुक्रिया अदा किया।

मुंबई: अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ ​​केआरके अक्सर ही सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। इस बार वो फिल्म रिव्यू को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। वैसे तो केआरके ज्यादातर अन्य लोगों को लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन शनिवार को उन्होंने खुद के बारे में ट्वीट किया। देशद्रोही फेम केआरके ने एक बार फिर फिल्म समीक्षा से संन्यास लेने की घोषणा की है।

लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले कमाल राशिद खान ने घोषणा की थी कि आमिर खान अभिनीत आखिरी फिल्म होगी जिसकी वह समीक्षा करेंगे। ​​केआरके ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म समीक्षा से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि सैफ अली खान और ऋतिक रोशन स्टारर विक्रम वेधा आखिरी फिल्म होगी जिसकी वह समीक्षा करेंगे। उन्होंने अपने खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए इंडस्ट्री के लोगों का शुक्रिया अदा किया।

I quit. #VikramVedha is the last film, I will review. Thank you all for trusting my reviews n making me the biggest critic in the history of Bollywood. Thanks to all the Bollywood ppl also for not accepting me as a critic but filing so many cases against me to stop my reviews.❤️