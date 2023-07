टॉलीवुड के मशहूर स्टंट मास्टर कनाल कन्नन गिरफ्तार, पादरी का विवादित वीडियो शेयर करने का लगा आरोप

Highlights साउथ सिनेमा के स्टंट मास्टर कनाल कन्नन को पुलिस ने किया गिरफ्तार पादरी का लड़की के साथ डांस करने का वीडियो शेयर करने का लगा आरोप साइबर अपराध के तहत हुई कार्रवाई

चेन्नई: साउथ सिनेमा के पॉपलुर स्टंट मास्टर और अभिनेता कनाल कन्नन को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक पादरी का विवादास्पद वीडियो अपने सोशस मीडिया हैंडल से पोस्ट करने के कारण उन पर ये कार्रवाई की गई है।

कॉलीवुड(टॉलीवुड) के जाने-माने स्टंट मास्टर कन्नन ने पिछले महीने यह वीडियो पोस्ट किया था जिसके बाद तमिलनाडु के नागरकोइल में साइबर अपराध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

गौरतलब है कि कन्नन को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक डीएमके नेता द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है।

मालूम हो कि न्यूज एजेंसी एएनआई ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर एक ट्वीट किया और लिखा कि कॉलीवुड स्टंट मास्टर और अभिनेता कनाल कन्नन को नागरकोइल में साइबर अपराध पुलिस ने एक पादरी का एक महिला के साथ नृत्य करने का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

Kollywood stunt master and actor Kanal Kannan arrested by cyber crime police in Nagercoil for sharing a video of a pastor dancing with a woman, on social media: Tamil Nadu Police