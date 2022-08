आमिर खान ने रणवीर सिंह की न्यूड फोटो को लेकर करण के शो में कह दी ऐसी बात, जानिए

Highlights रणवीर सिंह की यह फोटो शूट 3 घंटे चली थी जिसे फोटोग्राफर आशीष शाह ने कैमरे में कैप्चर किया था। करण जौहर के शो में आमिर खान ने कहा कि यह उनका थोड़ा बोल्ड कदम था

मुंबईः बीते दिनों रणवीर सिंह अपनी न्यूड फोटो को लेकर काफी चर्चा में रहे। सोशल मीडिया पर न्यूड तस्वीरों के वायरल होने के बाद रणवीर सिंह को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। हालांकि कइयों ने इसके लिए रणवीर सिंह का बचाव भी किया। इस बीच आमिर खान की इस पर प्रतिक्रिया आई है।

फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण में आमिर खान से रणवीर सिंह के न्यूड फोटो की चर्चा की और इसको लेकर लाल सिंह चड्ढा अभिनेता की राय भी जाननी चाही। करण जौहर द्वारा होस्ट किए जा रहे शो के पांचवें एपिसोड में आमिर खान और करीना कपूर ने हिस्सा लिया था। करण ने रणवीर सिंह की न्यूड फोटो को थर्स्टी फोटो कहकर संबोधित किया।

करण ने आमिर से सवाल किया- 'आपने रणवीर सिंह की न्यूड फोटोज देखीं? आपको उनकी थर्स्टी फोटोज पसंद आईं?' इसके जवाब में आमिर ने कहा, 'हां मैंने वो तस्वीरें देखी। उनकी फिजीक बहुत अच्छी है। मुझे लगा कि यह थोड़ा बोल्ड कदम था।' आमिर ने अपना जवाब तो दे दिया लेकिन करण से पूछा कि ये थर्स्टी फोटो क्या होता है? आमिर की बात सुनकर करण और करीना हंसने लगते हैं। करण आमिर को बताते हैं कि इसका मतलब है सेक्सी फोटोज जैसा होता है।

रणवीर सिंह की न्यूड फोटो की बात करें तो इसकी चहुंओर चर्चा हुई। टीवी डिबेट्स से लेकर सोशल मीडिया तक पर रणवीर सिंह की न्यूड फोटो बहस के केंद्र में रही। विवाद के बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने ट्वीट किया था कि महिलाओं की नंगी तस्वीर रोजाना सर्कुलेट की जाती है, किसी को इसपर कोई आपत्ति नहीं होती।

उन्होंने ट्वीट में लिखा था- समाज को रोज महिलाओं की नग्न तस्वीरें फीड की जाती हैं। इसपर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। एक एक्टर जो खुद को सबसे अच्छी तरह से जानता है उसने नग्न होने का फैसला किया तो प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा बन गया। क्या देश में कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है?

The society is fed nude photos of women on a daily basis and no one objects. 𝙊𝙣𝙚 𝙖𝙘𝙩𝙤𝙧, for reasons best known to himself, decides to pose nude and becomes the topic of prime time debates. Are there no real issues in the country?